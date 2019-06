Dansebrødre på vej med ny satsning

Aabenraa: Der må gerne snart ske noget nyt.

I kølvandet på sejren i TV2's talentprogram Danmark har Talent har Moonlight Brothers fra Aabenraa rejst rundt og optrådt med deres danseshows til alt fra konfirmationer til store festivaler. Nu trænger de til luftforandring.

- Det giver godt, men vi vil gerne lave noget mere "wow" igen. Når vi er ude, vil folk selvfølgelig gerne se det, de har set i fjernsynet, og det er fair nok. Det er nemme penge. Men vi kører også lidt død i det, siger den ene af de to brødre, Christoffer Eskjær Breitenkamp.

Derfor kigger brødrene nu mod videotjenesten YouTube.

- Vi har en masse gode idéer til, hvordan fik kan lave en god YouTube-kanal. Det vil ikke nødvendigvis være det samme, som folk kender os for i dag, men mange forskellige ting. Vi har også et hav af gode venner, der danser og er skidedygtige, og dem vil vi gerne lave noget sammen med på kanalen, siger Christoffer Eskjær Breitenkamp.

Efter sejren i talentprogrammet besluttede brødrene sig for ikke at underskrive nogen kontrakt, som mange andre deltagere gør, så de er ikke bundet til at optræde i eksempelvis storcentre.

- Vi vil gerne kunne stå ved det, vi laver, og også gerne værne lidt om vores tid. På den her måde får vi fuldstændig frie hænder, siger Christoffer Eskjær Breitenkamp.

YouTube-kanalen kan måske også være med til at lægge en smule afstand til talentprogrammet.

- Danmark har Talent er selvfølgelig et godt afsæt til at få en lille fanbase på kanalen. Men vi var altså også nice, før vi var med i det, og vi har også lavet andre ting, der var store. Jeg har for eksempel kvalificeret mig til VM ti år i træk, og det synes jeg er personligt er større, siger Christoffer Eskjær Breitenkamp.

Men navnet Moonlight Brothers holder de fast i.

- Det er simpelthen for godt, siger Christoffer Eskjær Breitenkamp.