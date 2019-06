Den 15. juni er det 800 år siden, Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen i Estland. Det bliver fejret efter alle kunstens regler i Aabenraa og omegn, for det var her, Valdemar Sejr angiveligt præsenterede det nye flag.

AABENRAA: Dannebrog fejres over hele landet lørdag den 15. juni, for det gamle flag har rund fødselsdag. Det er 800 år siden, flaget ifølge det gamle sagn faldt ned fra himlen.

I Aabenraa Kommune sættes alle sejl til. Byen føler sig nemlig særligt knyttet til det danske flag, fordi Valdemar Sejr angiveligt gik i land med flaget ved Kongehøjen i Hjelm Skov og siden præsenterede det for folket på Urnehoved Tingsted.

Af samme årsag blev 800 års-jubilæet markeret på tingstedet allerede på grundlovsdag, den 5. juni, hvor Mie Bach fra Urnehovedselskabet fortalte om flagets betydning og historie.

Fejringen fortsætter fredag, lørdag og søndag i Aabenraa og omegn.

På fredag er det børnene fra Kongehøjskolen, der skal mærke historiens vingesus. Det begynder på Sønderstrand, hvor eleverne kan opleve, at en "stand in" for Valdemar Sejr kommer sejlende til stranden klokken 10.

Herfra går turen i samlet trop med Valdemar i spidsen til Arena Aabenraa, hvor Valdemar modtager Dannebrog, som i dagens anledning falder ned over Arenaen. Dette mirakel ventes at foregå omkring klokken 11.30.

Kong Valdemar, lærere og elever går derefter til Kongehøjen, hvor kongen omkring klokken 12.30 udråber Dannebrog til nationalflag.