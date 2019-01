Danmarks største youtuber flytter til Aabenraa: Dér har jeg aldrig været før

21-årige Alexander Husum er Danmarks største youtuber med over 350.000 følgere på sin You Tube-kanal. Nu flytter han til Aabenraa, hvor han sammen med brødrene Emil og Mikkel Trier vil skabe et You Tube-fællesskab i Dyrhave. Her skal de sammen være kreative og udvikle deres videoer, men også lave podcasts. Arkivfoto: Lars Rasborg