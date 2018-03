Danmarks største: Antikviteter er klar til at skifte hænder

Rødekro: - Klokken er 11, og antikmessen er åben.

Sådan lød det i højttalerne på klokkeslettet i Compass Congres Center i Rødekro torsdag, og de mange hundrede gæster, der havde stået i kø, gik nu med målrettede skridt til deres favoritstande.

Her er alt, hvad hjertet kan begære for den store, men så sandelig også for den lille samler. Malerier, sølvtøj, glas, vaser, ure, møbler og meget andet. Ure bliver sat under lup og tandhjulene set efter. Vaser bliver vendt og drejet, lige indtil man finder det lille prismærke - og forsigtig sætter den på plads igen.

Birthe og Mogens Jessen fra Falster har haft en stand på messen i cirka 15 år, og deres forventning til de næste fire dage er positiv:

- Det er rigtig hyggeligt at komme her, hvor vi møder en del af vores kunder fra vores netbutik, som vi jo af gode grunde ikke ser til daglig.

Mogens Jessen er tidligere bankmand, men har fundet værdi i tilværelsen efter pensioneringen. På spørgsmålet om, hvad det sjoveste, de har solgt, er, svarer Birthe og Mogens Jessen næsten i munden på hinanden.

- Det var, da vi købte en Portiere-stang for 50 kroner og solgte den for 1.400 kroner. Vi anede ikke, hvad det var for en tingest, men fortjenesten var jo rigtig god. Som gammel bankmand har jeg regnet mig frem til, at det er vel en syv procent, siger Mogens Jessen med et meget stort glimt i øjet.

Antikmessen i Rødekro er åben fra kl. 11 til 17 hver dag til og med på søndag.