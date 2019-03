Danmarks hurtigste kvinde trækker stikket hjemme i Løjt

26-årige Mathilde Uldall Kramer er født og opvokset på Løjt Land, hvor hendes forældre stadig bor. Indtil hun var 17 år, var ridning den store fritidsinteresse, men på efterskolen begyndte hun at dyrke atletik og fik her smag for at løbe. Det viste sig, at hun havde et stort talent for sprint, og i dag er hun Danmarks hurtigste kvinde og den tredjehurtigste nogensinde. I august sidste år var hun også med til at sætte dansk rekord i 4 x 100 meter ved EM i atletik i Berlin, da de danske kvinder efter 36 års pause deltog i et stort mesterskab og løb på 44,09 sekunder. Hun bor i dag på Frederiksberg og læser idræt på Københavns Universitet. Arkivfoto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix