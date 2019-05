Danmark har talent-vinder hjalp til i vens plakatkamp

Har man fornemmelsen af, at der er valgplakater over alt, er det nok ikke helt skævt. Alene Theis Kylling Hommeltoft (S) og Mogens Dall (V) har fået trykt 3000 af slagsen.

- Valgplakater flytter stemmer. Især internt i partierne. Der er mange, der siger, man skal have en stærk, lokal stemme, og så er det her vejen, når man er ukendt, forklarede han, der har fået trykt 1000 plakater.

- Det er mega fedt, de vil hjælpe. Det betyder alt for mig. Plakater er super vigtige. Især for en ny kandidat som mig, sagde Theis Kylling Hommeltoft, der ikke mener, valgplakater er passé anno 2019.

Lørdag klokken 12, da starten gik for alle landets kandidater, stod Theis Kylling Hommeltoft klar ved Løgumklostervej sammen med vennerne Christoffer Eskjær Aagaard Breitenkamp, Lars-Bo Gertsen og Anders Gertsen.

Aabenraa: Om Socialdemokratiets folketingskandidat i Aabenraa-kredsen, Theis Kylling Hommeltoft, har politisk talent får vi først bevis for på valgdagen den 5. juni, men i kampen om de gode lygtepæle til valgplakaterne havde han allieret sig med en god ven. En ven, der har papir på sit talent, nemlig Christoffer Eskjær Aagaard Breitenkamp, som sammen med sin bror Jonathan i skikkelse af Moonlight Brothers vandt i TV2-programmet Danmark har talent sidste år.

Kaj Dam Rasmussen, formand for Venstre i Aabenraa

Valgplakater har ikke den samme virkning som for 20 år siden, da jeg også var med til at hænge plakater op. Det er helt klart, der er andre medier, som også trækker i dag. Måske især i de unge mennesker.

Erfaring bag V-kandidat

Og strategien var klar. De store indfaldsveje og gerne steder, hvor man holder stille eller ofte i kø.

- Jeg har selvfølgelig snakket med min far (Povl Kylling Petersen, socialdemokratisk byrådsmedlem, red.), der har været i gamet i mange år. Vi har lavet en masse hold, så vi kan være alle de gode steder med det samme. Jeg tror, vi har seks hold i gang i Aabenraa, og så endnu flere rundt i de mindre byer i kommunen, fortalte Theis Kylling Hommeltoft.

I midtbyen kunne man finde en helt anden gruppe. Foran Folkehjem mødtes Mogens Dall, Venstres kandidat i Aabenraa-kredsen, med sin stab. Tro partisoldater med - sådan så det ud - lidt flere år og færre tatoveringer på cv'et, end den socialdemokratiske medkandidats hold.

Her var erfaringen massiv. Kaj Dam Rasmussen, formand for Venstre i Aabenraa, mente selv, det var hans cirka 15. valg som frivillig med licens til at sætte valgplakater op. Tidligere har han også være aktiv i Varde, Ølgod og Juelsminde.

- Bestyrelsen mødtes en time før, plakaterne måtte komme op, og så har vi delt vores distrikt, som er midtbyen og et område i Haderslev. Så finder grupperne selv stederne, men det er jo steder som Folkehjem, omkring parkeringspladser og de store indfaldsveje, vi gerne vil op at hænge, forklarede Kaj Dam Rasmussen, mens de første af de 2000 Mogens Dall-plakater kom op.