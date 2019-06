Aabenraa: Festen "Vi elsker 90'erne" har tilsyneladende været så god, at den har tæret på ressourcerne hos de frivillige, der skulle møde dagen efter for at rydde op.

I al hast måtte arrangørerne udsende et nødråb via de sociale medier for at indkalde andre, der med ganske kort varsel kunne give en hånd med.

- Vi er blevet brændt af hér til morgen, lød det lettere fortvivlet fra Per Hussmann, der havde delt et opslag på facebook i bl. a. gruppen Spørg Løs Aabenraa.

Allerede i nat, da festen sluttede efter mere end tolv timers musik og fest på Dyrskuepladsen, var professionelle gået i gang med at rydde op. Men der manglede stadig flittige hænder til at pakke scenen ned "efter en kæmpe 90'er fest". Helst med det samme.

Opråbet havde den ønskede virkning, fortæller Per Hussmann.

- Vi har fået en fin reaktion, siger han.

Arrangørerne havde blandt andet hyret et antal unge mennesker til at hjælpe med oprydning og andet praktisk arbejde dagen efter festen.

- De har måske taget munden lidt for fuld. De har formentlig festet med lørdag og så været lidt for optimistisk i deres udmelding med hensyn til at hjælpe, forklarer Per Hussmann, der selv havde fået arbejdshandskerne på søndag morgen.

Situationen var trods det korte varsel ved at komme under kontrol. Per Hussmann valgte da også at se oplevelsen med konstruktive briller.

- Det er en fin læring for os - nu kender vi behovet for frivillig hjælp.