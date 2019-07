Team Rynkeby Sønderjylland sender igen i år nyt hjem fra holdets tur mod Paris. Det er PR-ansvarlig Camilla Eva Jørgensen, der giver et indblik i strabadserne på to hjul. Vi er nået til sjettedagen.

Sønderjylland: Så ankom vi til Frankrig. Det skete på sjette etape på 141 kilometer.

Endnu en fantastisk dag på cyklen! Vi startede i morges i Trier, hvor vi cyklede på cykelsti langs floden Mosel. Efter cirka 30 kilometer krydsede vi landegrænsen til Luxembourg, hvor turen fortsatte med snoede floder og smukke byer.

Efter et depot ved 70 kilometer kørte vi op ad en lang stigning, hvor vi fik krydset grænsen til Frankrig. Det er ikke hver dag, at man får lov til at cykle i tre forskellige lande på samme dag.

Solen skubbede hele turen - temperaturen sneg sig op over 30 grader. Det kunne mærkes på de knolde, der skulle bestiges. Alt gik heldigvis godt, og vi har alle haft en god og smuk dag. Det ser hamrende godt ud, når sådan en flok gule "rynkere" snor sig i bjergene.