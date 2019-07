Team Rynkeby Sønderjylland sender igen i år nyt hjem fra holdets tur mod Paris. Det er PR-ansvarlig Camilla Eva Jørgensen, der giver et indblik i strabadserne på to hjul. Vi er nået til fjerde- og femtedagen.

Sønderjylland: Så blev det tid for kongeetapen - fjerde etape fra Meschede-Koblenz. En tur, der bød på knap 3000 højdemeter.

Vi startede ud i cirka 20 graders varme og mild sol, hvorefter det klarede op til lidt over 25 grader i løbet af dagen med lidt vind. Perfekt cykelvejr. Det kan vi slet ikke klage over.

Vi tog én bakke ad gangen og ét bjerg ad gangen, og hjalp hinanden op - med sange, motiverende snakke og et enkelt skub i ny og næ. Vi kørte 178 kilometer, indtil vi ramte det længe ventede hotel (som naturligvis også lå på et bjerg).

Men ud over at etapen var hård og krævende, så var den også vanvittigt smuk. Vi fik en masse gevinster ved at køre opad, fordi udsigterne var fantastiske!

Holdet kom i mål cirka 19.30, hvorefter der blev uddelt krammere og highfives. Det er et super sejt hold, der kæmper - også selvom det gør ondt.

Tak til serviceteamet for at passe på os, og for at sørge for mad og drikkelse. Nu fortjener vi alle en god nats søvn inden femte etape i morgen. Men fordelen ved at køre op til et hotel på bjerget er, at vi starter med at køre nedad imorgen.