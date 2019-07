Team Rynkeby Sønderjylland sender igen i år nyt hjem fra holdets tur mod Paris. Det er PR-ansvarlig Camilla Eva Jørgensen, der giver et indblik i strabadserne på to hjul. Vi er nået til syvendedagen. Den næstsidste.

Sønderjylland: Pyha, en varm dag i Frankrig. Syvende etape.

Vi vågnede på et dejligt hotel i Verdun i morges - herefter gik turen videre i Frankrig. Her oplevede vi nogle fantastiske landskaber, hvor det gik op og ned ad små knolde.

Efter dagens første depot kørte vi ind i Champagne-distriktet. Det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set! Vi kom helt tæt på og kunne ane vindruer inde til højre.

Desværre havde vi en del bykørsel i myldretiden, så det var en anelse kaotisk. Vi kan jo godt fylde lidt. Det er vores løjtnanter, der i samarbejde med servicebilerne guider trafikken udenom holdet og sørger for, at alle har det godt.

Efter 188 kilometer, knap 1500 højdemeter og over 30 grader, er vi landet Essomes Sur Marne. Nu skal vi have lidt aftensmad og hygge os. I aften er det nemlig sidste aften, inden vi cykler ind til Paris. Så mon ikke, at nogen prioriterer en fadøl og hygge fremfor at gå tidligt i seng?

I morgen tidlig har vi en tur på cirka 100 kilometer. Og så lander vi i Paris. Det bliver en fantastisk dag!