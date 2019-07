Dagbog: Et ekstremt rørende øjeblik i Paris

Team Rynkeby Sønderjylland sender igen i år nyt hjem fra holdets tur mod Paris. Det er PR-ansvarlig Camilla Eva Jørgensen, der giver et indblik i strabadserne på to hjul. Vi er nået til ottendedagen. Den sidste.

Sønderjylland: Endelig. Vi er landet i Paris. Ottende etape gik fra Essomes Sur Marne til Paris.

Lørdagens etape var en lille tur på 94 kilometer, hvilket var meget passende, da flere af os kom sent i seng fredag aften. Det var allersidste "bagsmæk", så vi snakkede til langt ud på natten. Det var super hyggeligt. En rynke-ven gik endda i udbrud med et nummer på saxofon - Ain't No Mountain High Enough, som mindede meget om vores seneste dage...

Lørdag morgen startede turen klokken 7.30. Vi cyklede de første 67 kilometer hen til et depot, hvor vi holdt pause i 30 minutter. Herefter cyklede vi de sidste knap 30 kilometer ind mod pladsen i Paris. Vi cyklede langs floden og mødte flere Team Rynkeby-hold undervejs. Den vildeste feststemning.

Da vi kom ind på pladsen, blev vi mødt med klapsalver hele vejen. Vores pårørende stod klar med highfives og krammere - og det var helt fantastisk at se dem! Vi var alle rørt til tårer. Det er bekræftende at se så mange Team Rynkeby-hold samlet ét sted. Vi er en del af noget større - og vi kæmper alle sammen for børn med kritiske sygdomme. Og så har vi alle lige cyklet til Paris.

Vores seje serviceteam havde forberedt en stand med vand, øl, champagne, kransekage og meget mere. Hvad skulle vi dog gøre uden dem?