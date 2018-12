Aabenraa Kommune var på charmeoffensiv, for at Rødekro Station kan blive lettere tilgængelig for gangbesværede og handicappede. Manglende toiletfaciliteter blev også nævnt, da DSB, Banedanmark og en tidligere transportminister besøgte Rødekro.

Rødekro: Tinglev fik to sidste år. I Rødekro vil de være taknemmelige for en enkelt. Det er svært at være gangbesværet eller handicappet bruger af Rødekro Station, men det skal der gøres noget ved, og derfor skal der en elevator til, så adgangen til spor 2 og 3 bliver lettere. Det var ét af budskaberne, da både DSB og Banedanmark besøgte Rødekro Station mandag morgen. - Vi vil gøre opmærksom på de tilgængelighedsproblemer, der er. Der er synshæmmede, gangbesværede og handicappede, som har problemer med at komme op på perronen, fordi der kun er trapper, sagde borgmester Thomas Andresen (V), der blandt andre fik DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, og Kåre Stig Nielsen, der er teamleder for bygninger og perroner i Banedanmark, i tale. - Derfor kan det være svært at benytte offentlig transport, og det skal det ikke være. Samtidig ekspanderer vi voldsomt med blandt akutsygehuset, så vi regner med, at Rødekro Station vil få flere og flere brugere. Derfor er vi glade for, at DSB og Banedanmark kommer her og sammen med os ser på det 1:1, forklarede Thomas Andresen.

Foto: Claus Thorsted Det var Aabenraa-borgmester, Thomas Andresen (V), der havde inviteret DSB og Banedanmark til Rødekro Station, hvor han gerne ser tilgængeligheden forbedret med en elevator. Foto: Claus Thorsted

Rødekro prioriteres højt Borgmesteren havde især to parter, han gerne ville gøre indtryk på. Banedanmark, som indstiller projekter til gennemførelse, og så én af de politikere, der kan have indflydelse på det, man kalder fremkommelighedspuljen, der er med til at finansiere projekter som det i Rødekro. Derfor var tidligere transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) også i Rødekro. - Vi har fokus på, at stationen skal have en elevator for at skabe tilgængelighed til spor 2 og 3, forklarede Kåre Stig Nielsen fra Banedanmark. Det lyder som et løfte? - Vi har ikke pengene, men vi laver indstillingen til politikerne med håbet om, at vi får midlerne. I december sidste år indstillede vi en række projekter, deriblandt Rødekro, men ikke alle kunne gennemføres, sagde Kåre Stig Nielsen, som tilføjede, at Rødekro vil stå højt på listen, når der søges næste gang. En elevator står til mellem otte og ni millioner kroner, fortalte Kåre Stig Nielsen, der anslog, at det i alt vil koste i omegnen af ti millioner kroner, hvis alle ønsker til bedre tilgængelighed skal nyde fremme.

Foto: Claus Thorsted Toget med medlemmer af DSB's direktion og Banedanmark-ledelsen ankom planmæssigt til Rødekro Stations spor 3 mandag klokken 8.36. Her bød borgmester Thomas Andresen (V) velkommen. Yderst til venstre ses Hans Christian Schmidt (V), der som folketingsmedlem kan være med til at skaffe finansieringen til forbedringer på Rødekro Station. Foto: Claus Thorsted

DSB vil samarbejde Det handlede imidlertid ikke kun om en elevator. De lukkede toiletter på stationen og en automat som eneste mulighed for billetkøb blev også nævnt af modtagelseskomiteen, som ud over borgmester Thomas Andresen også havde repræsentanter fra kommunens seniorråd, handicaprådet, Ældre Sagen og Rødekro Udviklingsråd. - Vores kunder vil kunne benytte toiletterne i togene. Vi oplever, at mange af dem, som benytter toiletterne på stationerne, ikke er vores kunder. Selvom vi låser toiletterne af med sms-løsninger, er der enormt store omkostninger ved at vedligeholde dem, forklarede DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen. Til gengæld blev der åbnet for, at man måske kan stille en toiletløsning til rådighed, hvis Aabenraa Kommune står for driften. I dag er der kun toiletter på DSB's 31 største stationer. DSB-toppen kom også kommunens seniorråd i møde med en mulighed for billetkøb. - Vi stiller gerne vores rejsekortudstyr op hos Borgerservice, så man kan få hjælp et sted, hvor man alligevel kommer, sagde Aske Wieth-Knudsen, der er direktør for DSB Produkt. Det største ønske på perronkanten i Rødekro var dog stadig en elevator. Bare én.

Foto: Claus Thorsted Det store følge måtte tage trappen ned fra spor 2 og 3. Står det til lokale kræfter, vil der snart blive mulighed for at tage en elevator, så gangbesværede og handicappede får lettere ved at benytte Rødekro Station. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted DSB's øverste chef, administrerende direktør Flemming Jensen, var glad for ved selvsyn at kunne opleve udfordringerne på Rødekro Station. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted En borgmester, yderligere to byrådsmedlemmer og et folketingsmedlem tog sammen med flere interesseorganisationer imod DSB og Banedanmark på Rødekro Stations spor 3. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen (midt i billedet), fik sig en snak med Knud Lykke Andersen (yderst til højre), der er næstformand for Rødekro Udviklingsråd. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Gæsterne fra DSB's direktion og Banedanmark havde været tidligt oppe. Klokken 8.36 steg de af toget i Rødekro. Foto: Claus Thorsted