"Vores vejr" bliver optaget fra Årup Skov fredag eftermiddag. Naturskoleleder tager imod efter at have givet skoleelever indblik i skovens spisekammer.

Der var dog lige det problem, at først fredag kl. 14 har Trine Sørensen tid til DR. Fredag formiddag tager hun nemlig imod elever fra to skoler i Aabenraa. En 5. klasse fra Kollund Skole og en 4. klasse fra Hærvejsskolen i Rødekro.

Heldigvis fik Trine Sørensen en sms. Beskeden indeholdt en forespørgsel fra "Vores vejr" på Danmarks Radio, der lige ville høre, om de måtte komme forbi Trine og Årup Skov for at lave nogle optagelser til vejrudsigten på DR. Og selvfølgelig måtte de det.

Aabenraa: Ganske vist lagde hun mærke til, at telefonen ringede. Men hun havde ikke lige tid. Som så mange gange før var naturskoleleder Trine Sørensen ved at fortælle skoleelever fra Aabenraa Kommune om skovens mange fortræffeligheder.

Skovens spisekammer

Det handler om skovens spisekammer.

- Når de kommer herud, viser jeg eleverne en tur rundt i skoven og fortæller om alt det grønne, der kan spises. Og det er der stadig rigtigt meget, der kan, siger Trine Sørensen.

Hun vil især vil koncentrere sig om det, hun kalder for de ti grundplanter.

De er, ifølge Trine Sørensen, nemme at genkende, er ikke til at tage fejl af, og derfor risikerer eleverne heller ikke at blive forgiftede, hvis de nøjes med at sætte tænderne i dem.

Selv vil hun udsætte eleverne for grønne pizzasnegle, for det vil eleverne hellere have end grønne urtefrikadeller, som de altså ikke spiser. Det er i hvert fald hendes erfaring.

Når eleverne er spist af, bliver det så "Vores vejr", der skal undervises i svampe. Trine Sørensen skal også prøve at stege svampene over et bål.