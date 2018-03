DM-vinderne i skat

Holbøl: Der blev forleden holdt DM i kortspillet skat. Det skete på Holbøl Landbohjem.

Det lykkedes ikke for Holbøl Skatklubs Hans Peter Steffensen at forsvare sit danske mesterskab fra 2017. Vinderen blev Poul Steffensen fra Agerskov med i alt 4297 point for de tre runder. Nummer to blev Vagn Clausen fra Seggelund med 3715 og nummer tre Kim Andersen fra Aarhus med 3478 point.

I ungdomsturneringen - for deltagere under 25 år - blev Kenneth Steffensen, Kollund, dansk mester med 2081 point, mens brormand, Kristian Steffensen, Kollund, blev nummer to med 1778 point og Luke Seemann Petersen, Gråsten, blev nummer tre med 1632 point.