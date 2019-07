DHL-Stafetten hitter: Opbakning fra store virksomheder vokser

JydskeVestkysten har været i kontakt med Danfoss for at få uddybet virksomhedens engagement i stafetten, men det har ikke været muligt at få en kommentar på grund af sommerferien.

- De ansatte på Danfoss må hvert år vælge mellem forskellige events, som de gerne vil deltage i, og da er DHL-stafetten blevet valgt i år. De synes, det er en fed event, som de har valgt at prioritere at deltage i, men de er også selv overrasket over opbakningen fra medarbejderne, forklarer Per Hussmann.

I år er der igen rigtig mange lokale sønderjyske virksomheder, som bakker op om stafetten. Det største hold bliver igen Salling Group, som står bag Føtex, Netto og Bilka, da den stiller med 1600 deltagere. Men flere andre store sønderjyske virksomheder har fået øjnene op for DHL-Stafetten og stiller i år med store hold. Blandt dem er Danfoss, som kommer med over 400 deltagere.

- Vi er på rette vej. Aabenraa Kommune har f.eks. kun tilmeldt 70 deltagere på nuværende tidspunkt, og jeg ved, at de kommer mellem 800 og 900, så det passer meget godt sammen, siger Per Hussmann fra Sport Event Syd, som står bag DHL-Stafetten Sønderjylland.

- Vi er generelt rigtig gode til at samle os til vores personalearrangementer, men vi havde vores tanker i forhold til det med sportsarrangementet, da det ikke er for alle. Derfor valgte vi at vinkle på, at det er et personalearrangement, og det er lykkedes. Der er også en rigtig god stemning omkring eventen rundt i sparekassen, og jeg kan høre, at flere er begyndt at løbetræne. Også nogle, der ikke har løbet før, og det er en fin sidegevinst, selvom det ikke var det, vi lagde op til, siger Julie Storgaard Kristensen.

Det var bankens direktør Henning Dam, som selv er en passioneret løber, som kom på idéen om at deltage. Men banken har i kommunikationen til medarbejderne gjort meget ud af, at DHL-Stafetten er en festdag med kollegerne i stedet for at fokusere på det som et sportsarrangement.

- Som lokal sparekasse vil vi også Syd- og Sønderjylland, og det her er et personalearrangement, som ligger lige i vores område. Mange af vores medarbejdere bor ikke i Aabenraa eller omegn, men kommer længere væk fra, og derfor er det ekstra dejligt, at der er en kanon god opbakning til eventen, fortæller marketingkoordinator Julie Storgaard Kristensen fra Frøs Sparekasse.

Det har det til gengæld været hos Frøs Sparekasse, som for første gang stiller med et hold. Den sønderjyske bank har valgt at sætte stort ind på at få medarbejderne med til eventen, og det er lykkedes, da 120 ud af 170 medarbejdere deltager den 21. august.

En helt anden oplevelse

At det er lykkedes for Frøs at få budskabet om et personalearrangementet ud til medarbejderne glæder Per Hussmann. For det er det budskab, han gerne vil have igennem til de sønderjyske virksomheder.

- Man kan sagtens være med uden at løbe eller gå, og jeg hører tit fra debutanter, at det var en helt anden oplevelse, end de troede, det ville være, fordi man til DHL-Stafetten også drikker øl og spiser god mad. Når folk forstår, at det ikke er et sportsarrangement, så sker der et gennembrud. Men det kan kun ske ved mund-til-mund metoden, og det tager tid, siger Per Hussmann.

De store virksomheder i området får deres platform hos DHL-Stafetten, så det er nemmere for dem at tilmelde deres medarbejdere.