DGI glæder sig over positiv modtagelse af gåmaraton i Aabenraa

Flere end ventet havde lyst til at gå 21 eller 42 kilometer sammen med andre i løbet af to uger. Nu håber man hos DGI, at turen har givet deltagerne lyst til at blive ved med at gå.

Hvert sit tempo

Gå-marathon var arrangeret af DGI i samarbejde med Tove Laursen, som er gå-vært i Øster Løgum, og man kunne tegne sig for enten et halvmaraton i to etaper eller et fuldt maraton på 42 km over fire dage fordelt på to uger. Ruten gik ad både de gamle og nye sløjfer, som der løbes til Aabenraa Bjergmaraton - og som ved andre løb blev deltagerne delt op efter marchhastighed. Arrangementet var et led i bestræbelserne på at få flere danskere til at bevæge sig og at få dem til at blive ved med at bevæge sig. Og naturligvis var der medaljer til alle, der gennemføre.