Ida Smed, som er opstillet i Aabenraa-kredsen for Dansk Folkeparti, holder trods valget gang i sin fodplejeklinik.

- Det er sommetider svært både at føre valgkamp, passe sin klinik og svare på spørgsmål fra pressen.

Sådan lød det forleden i en venlig mail fra Ida Smed, som hun sendte retur, da JV havde forsøgt at få et telefoninterview med hende efter et par henvendelser.

Modsat andre opstillede kandidater har hun således ikke taget pause fra sit civile job som selvstændig fodterapeut i Aabenraa, så dagene er usædvanligt lange, og derfor satte hun i stedet lidt tid af til at svare på spørgsmål en sen aften på mail.

Ved seneste folketingsvalg tog Peter Kofod med succes sig af Aabenraa-kredsen, men da han som bekendt blev partiets spidskandidat til Europaparlamentsvalget, fik Ida Smed den svære opgave at løfte arven efter det i DF-baglandet unge håb. Det lader dog ikke til at have tynget hende unødigt, og hun tackler valget på sin egen måde.

- Jeg holder utrolig meget af at komme ud på gader og stræder for at møde folk. Man får altid en god snak, siger hun.

Ida Smed stiller op for Dansk Folkeparti, fordi partiet ifølge hende siden stiftelsen i 1995 har været garanten for en stram udlændingepolitik, har taget hånd om vores ældre medborgere og passet på dyrene.

- De har stædigt holdt ved, og for mig at se er Dansk Folkeparti lig med sund fornuft, siger hun.