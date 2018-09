DF og S: Hærværk og slagsmål skal indfanges med kameraer

På budgettet for næste år er der afsat 100.000 kroner til videoovervågning. Men først skal politiet sige god for kameraerne.

AABENRAA: Hærværksmænd, slagsbrødre og tyveknægte af begge køn risikerer i fremtiden at blive optaget på film og genkendt af ordensmagten, hvis de - så at sige - slår sig løs i Aabenraa.

I hvert fald har politikerne på næste års budget afsat 100.000 kroner til opsætning af videokameraer. Det kræver dog, at politiet er med på ideen.

Forslaget kommer fra Dansk Folkeparti, men blev undervejs i budgetforhandlingerne bakket om at Socialdemokraterne.

- Det er både hærværk og spektakler i nattetimerne, som vi gerne vil bekæmpe. Det kan være ved P-pladsen på Skrænten, overfor Gazzværket eller et andet sted. Det er op til politiet at afgøre, hvor videoovervågning gør gavn. Det kan også være andre steder i kommunen, siger Ejler Schütt, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i byrådet.

- Vi er godt klar over, at de skal ske i samarbejde med politiet, og de skal vurdere, om det er nødvendigt med kameraer, men ved at sætte penge af til det, signalerer vi, at vi gene vil sætte noget i værk. Måske kan det være med til at forebygge hærværk og lignende, mener han.

- Hvis der ikke er behov for videoovervågning, så lægges pengene tilbage i kassen. Men det tror jeg nu ikke. Måske er der brug for flere penge, og så må vi også finde dem, lyder det fra DF'eren.