DF mere end halveret i Aabenraa-kredsen

AABENRAA: For fire år siden satte lige knap en tredjedel af vælgerne i Aabenraa-kredsen deres kryds ud for Dansk Folkeparti, men denne gang var mere end halvdelen af dem kommet på andre tanker. DF må nøje med 14,8 procent af vælgerne.

Halveret

Enhedslisten har aldrig været noget stort parti i Aabenraa-kredsen, men denne gang gik det rigtig galt. Antallet af stemmer blev mere end halveret i forhold til valget i 2015. Dengang fik listen 1088 stemmer, men grundlovsdag blev det kun til 520.

Til gengæld gik det rigtigt godt for Det konservative Folkeparti, som fik 1403 stemmer - et plus på 764 stemmer i forhold til valget for fire år siden.

Også de radikale i Aabenraa har haft et rigtigt godt valg. Partiet fik 1657 stemmer og der er 482 mere end for fem år siden.

En af valgets store sejrherrer på landsplan er SF, og det gik også godt i Aabenraa Kommune, hvor 1443 mennesker satte kryds ved SF, og det er en 620 stemmer mere end i 2015.

For Liberal Alliance gik det til gengæld rigtig skidt. Partiet har mistet 1978 vælgere og fik kun 525 krydser i denne omgang i Aabenraa-kredsen.