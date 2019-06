DF-kandidats første reaktion: av, av, av

Aabenraa: Mens det meste af Danmark sidder klistrede foran tv-skærmene, pc'erne eller iPads for at se de første exitpoll og prognoser, kører folketingskandidat Ida Smed fra Dansk Folkeparti rundt i Aabenraa for at samle valgplakater sammen.

- Jeg har slet ikke nerver til at sidde derhjemme og følge resultaterne, siger Ida Smed, da vi fanger hende over mobilen.

Og det betyder, at du ikke har hørt exitpollen?

- Nej, det har jeg ikke?

Vil du høre tallene?

- Gerne?

O.k. Dansk Folkeparti står til en tilbagegang på 19 mandater. Hvad er din første reaktion?

- Av, av, av.

- Men nu skal vi huske, at det kun er en exitpoll. Vi skal holde fast i, at alt kan ske endnu. Jeg giver ikke op, siger Ida Smed.

Sammen med sine forældre på 72 år kører hun lige nu rundt i Aabenraa for at samle plakater ind. Et arbejde, hun og forældrene ikke bliver færdige med i aften.

- Vi har flere end 500 plakater hængt op over hele kommunen, så det når vi ikke i aften, siger Ida Smed, der regner med, at hun sætter sig til rette ved tv-skærmen ved 22-tiden.