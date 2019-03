Meget tyder på, at det bliver DF-toppen, der kommer til at udpege en folketingskandidat i Aabenraa-kredsen.

Dansk Folkeparti har nemlig en regel om, at en indkaldelse til et opstillingsmøde skal annonceres i partiavisen Dansk Folkeblad, og det kunne Werner Jensen ikke nå.

- Der er ingen afklaring på, om der bliver et opstillingsmøde, siger Werner Jensen, der er formand for Dansk Folkeparti i Aabenraa.

Dansk Folkeparti i Aabenraa-kredsen er derfor ved at komme i tidsnød med at finde en ny kandidat.

Aabenraa: Der skal senest holdes folketingsvalg den 17. juni i år, og de fleste folketingskandidater er klar til valgkamp. Det gælder dog ikke for Dansk Folkeparti i Aabenraa-kredsen. Her er der endnu ikke fundet en afløser for Peter Kofod, der i stedet skal være partiets spidskandidat ved Europaparlamentsvalget den 26. maj.

Sandsynligheden for, at der bliver udskrevet valgt inden 25. maj, er dog overhængende stor.

Formanden for Dansk Folkeparti i Aabenraa har forsøgt at få lempet på reglerne, men uden held.

Oplagt mulighed

At det sandsynligvis ender med, at det bliver partitoppen i Dansk Folkeparti, der skal finde en kandidat til Aabenraa-kredsen op til folketingsvalget, er ifølge politisk redaktør på avisen Danmark, Thomas Funding, måske slet ikke så dårligt. Det skyldes ikke mindst, at formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, også stiller op i Syd- og Sønderjylland.

- Det giver partitoppen i Dansk Folkeparti mulighed for at finde en kandidat, som er i stand til at udfordre og matche Pernille Vermund, siger Thomas Funding.

Ved folketingsvalget i 2015 blev Peter Kofod (DF) valgt i Sydjyllands Storkreds og var opstillet i Aabenraa-kredsen. Han fik 3336 personlige stemmer.