DF i problemer: Kandidat måtte sygemelde sig

AABENRAA: - Max ærgerligt.

Sådan lyder karakteristikken fra Ole Junker Strandlyst af den situation, som Dansk Folkeparti i Aabenraa er havnet i.

Lige i disse dage er han nemlig vikarierende formand for partiets lokalafdeling i kommunen, og han er begyndt at tvivle på, at kredsen igen kan få sin repræsentant valgt til Folketinget.

I februar blev partiets hidtidige mand på tinge, Peter Kofod, udpeget som DF's spidskandidat til Europaparlamentsvalget på søndag 26. maj, men med den udnævnelse fik partiet skabt et tomrum i Aabenraa. For hvem skulle nu være partiets spidskandidat i den sønderjyske kreds ved folketingsvalget?

Det valg faldt på den 52-årige Ida Smed, som tidligere på året først blev udnævnt som partiets lokalformand og dernæst kredsens folketingskandidat. Valgkampen var dog ikke mange dage gammel, før Ida Smed måtte sygemelde sig og derfor trække sig fra de politiske debatter på ubestemt tid.

Det er den situation, som Ole Junker Strandlyst kalder for 'max ærgerlig'. Og som også har betydet, at han selv er blevet udpeget som midlertidig lokalformand for DF i Aabenraa.

- Ida er i bedring, jeg forventer, at hun kun er syg i en kort periode, men selvfølgelig kunne vi godt have ønsket os det anderledes, siger Ole Junker Strandlyst med tanke på, at Ida Smed nu i halvanden uge ikke har haft mulighed for at føre valgkamp.