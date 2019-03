DF-byrådsmedlem droppede udvalgsmøde i utide for at yde Thulesen Dahl moralsk opbakning

- Det var ikke vigtigere, og det var også sådan, at jeg havde bedt om at få skubbet nogle punkter frem på dagsordenen. Desværre blev der snakket så meget, at vi ikke nåede det, siger Jette Julius Kristiansen.

Hun valgte imidlertid at forlade mødet, som startede klokken 16, så hun kunne nå at opleve sin partiformand, Kristian Thulesen Dahl, debattere med Pernille Vermund (NB) klokken 17 på Folkehjem - få kilometer fra rådhuset.

Dansk Folkeparti i Aabenraa Byråd har lovet en ulovligt etableret skatehal i transportområdet i Padborg sin opbakning, så plangrundlaget kan komme i orden. Det skulle partiets medlem af vækstudvalget for land og by, Jette Julius Kristiansen, så kæmpe for på udvalgets møde torsdag eftermiddag. Udvalgsarbejde, hun ligesom byrådsarbejdet modtager vederlag for.

Gruppeformand: Dybt uheldigt

Er det lovligt fravær?

- Ja, det er det absolut, fastslår Jette Julius Kristiansen.

Styrelsesvedtægten for Aabenraa Byråd siger dog noget andet: Her nævnes "helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, ferie eller lignende" som lovlige afbudsårsager.

Viceborgmester og gruppeformand for Dansk Folkeparti Ejler Schütt var ikke bekendt med, at hans partifælle forlod et udvalgsmøde før tid uden at have en lovlig afbudsårsag.

- Det er dybt uheldigt, det må jeg nok sige. Hvis hun har prioriteret mødet på Folkehjem højere end det her punkt (skatehallen, red.), som vores parti har kæmpet hårdt for, så skal jeg have en snak med hende. Ingen tvivl om det, siger Ejler Schütt.

Jette Julius Kristiansen vendte senere tilbage for at tilføje, at hun ikke tog direkte fra rådhuset til Folkehjem, men havde et "tvingende nødvendigt" privat ærinde af et kvarters varighed på vejen. Hun erkendte dog samtidig, at hun kunne være returneret til udvalgsmødet.