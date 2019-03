DF alene i verden: Ingen andre vil støtte mulighed for dispensation til udviste børn

- Vi mener, det er helt afgørende at fastholde de stramme udlændingeregler, og så ville vi gerne have en ventil i systemet, fortæller Martin Henriksen.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, lovede på et møde i Aabenraa den 31. oktober sidste år, at partiet ville udstyre udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) med en sådan mulighed, der ville kunne hjælpe 15-årige Tra , som har måttet rejse til Vietnam, mens hendes papfar, mor og lillebror er i Aabenraa.

Rød bloks linje har jo været, at man generelt skal lempe reglerne. Det er klart, at det ville hjælpe i nogle af de sager, der har været fremme i pressen, men det ville også åbne op for alle mulige andre. Også fra muslimske lande. Det ville være dybt uansvarligt efter vores opfattelse.

R: En letkøbt omgang

De Radikale har været ude med kritik af reglerne for familiesammenføring under Tra-sagen, men gik ikke ind for DF's forslag. Det vil stride imod Grundloven, mener partiet, som vil have lempet lovgivningen.

- Det har været drøftet med en dispensationsmulighed, hvor det handler om integrationsvurderingen. Sagen fra Aabenraa handler om, at man har ansøgt lidt for sent, så det er to forskellige sager, siger udlændingeordfører Andreas Steenberg.

Det afviser Martin Henriksen dog:

- Selvfølgelig skulle dispensationsmuligheden kunne bruges mere bredt, fastslår han.

- Det er en letkøbt omgang fra Dansk Folkeparti, når de vil have en dispensationsmulighed i enkeltsager, som alle kan se, mener Andreas Steenberg.

Alternativets udlændingeordfører, Carolina Magdalene Maier, bekræfter, at partiet ikke kunne støtte DF-forslaget. Primært, fordi det skulle være en politiker, der kunne give dispensationen. Samme synspunkt indtager Enhedslisten.