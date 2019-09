DF: Kyl Telemuren i havnen

Aabenraa: Ejler Schütt, gruppeformand for Danske Folkeparti, er ganske klar i mælet, når det kommer til den høje pris for en genplacering af Telemuren.

- Man må finde en måde at få den opstillet til den oprindelige pris (350.000 kroner, red.), som jeg allerede synes var meget høj. Jeg havde klart fået indtryk af, at man kunne gøre det for et par hundrede tusinde kroner, siger han.

Hvis det i stedet er et prisleje på mellem 1 og 1,6 millioner kroner, står han af.

- Så bør man bruge det som havnefyld i stedet. Det er måske hårdt sagt, men så mener jeg, at man bør droppe det, siger Ejler Schütt.

Så hvis han bliver præsenteret for et forslag om at sætte flere penge af på budgettet for næste år til Telemuren, bliver svaret med andre ord nej.

- Med de økonomiske vilkår, vi har, synes jeg ikke, vi kan tillade os at bruge så mange penge på sådan noget. Det er en fuldstændig vanvittig pris, lyder det fra DF'eren.