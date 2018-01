Cykelstier: V ønsker behov og priser undersøgt

Venstres Philip Tietje fortæller, at hans gruppe ønsker behovet for nye cykelstier sat i system og analyseret, så politikerne bedre kan prioritere anlægsrækkefølgen. Arkivfoto: Jacob Schultz

Står det til Venstre, skal der udarbejdes en liste over behovet for kommende cykelstier, så politikerne bliver klædt bedre på til at prioritere. Fint, lyder det fra S.

Aabenraa: Venstres Eivind Underbjerg Hansen, der er medlem af teknik- og miljøudvalget, har indikeret sin støtte til en cykelsti ved Hellevadvej i Rødekro, men står det til partifællen Philip Tietje skal der skabes et oplyst grundlag, før det afgøres, hvor man skal etablere nye cykelstier i kommunen. - Vi har flere gange, når vi har snakket cykelstier på budgetseminarer, efterlyst en liste over, hvor man får mest for pengene. Det kunne være, man kunne løse tre strækninger for x antal millioner kroner og én strækning for samme beløb. Vi har i Venstres gruppe aftalt, at vi ønsker en redegørelse for hvilke strækninger, der er mest farlige, hvad der er alternativer, og hvad de koster, siger Philip Tietje, der er formand for vækstudvalget for land og by. - På den måde kan vi på et oplyst grundlag prioritere rækkefølgen af cykelstierne.

Jeg håber i fremtiden, at det med at anlægge cykelstier skal ske ud fra en politisk prioritering, som beror på trafiksikkerhed, behov og samlet set økonomi, og ikke ud fra lokalpolitiske interesser. Philip Tietje, formand, vækstudvalget for land og by.