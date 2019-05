Cykelsti må ikke få lys og asfalt på grund af fredskov

- Det handler jo ikke kun om cykelstien. Reglerne om fredskov hindrer også SuperBrugsen i at komme videre med deres planer, siger Hans Clausen, der er formand for udviklingsrådet.

Hans Christian Schmidt fra Venstre, Lotte Rod fra De Radikale og Carina Adsbøl fra DF har lovet at komme for at diskutere, hvordan en nidkær håndhævelse af love og regler nogen gange kan spænde ben for et lokalsamfund. Socialdemokraterne sender også en repræsentant. Det bliver formentlig Jesper Petersen, men det er ikke helt på plads endnu.

Det sker i første omgang i form af et borgermøde, som i lyset af det forestående valg, også bliver en form for vælgermøde.

Rødekro Udviklingsråd har taget kampen op for at få lys og måske også belægning på cykelstien.

Loven om fredskov er fra 1805, hvor der var meget lidt skov tilbage i Danmark.Loven indebærer, at man ikke bare uden videre kan fælde en skov. Loven fortolkes nu sådan af Miljøstyrelsen, at man heller ikke få lov til at etablere en belyst cykelsti gennem skoven. Omkring 85 pct. af skovarealerne i Danmark er fredskov.

Udvikling

Borgermødet holdes på Røde Kro den 21. maj klokken 19. Arrangørerne fra udviklingsrådet inviterer også lokale politikere med til mødet, for at få deres bud på, hvad der kan gøres for SuperBrugsen og for stien til Hærvejsskolen.

SuperBrugsen har købt et areal, der blandt andet omfatter et smalt stykke med træer mellem Brugsen og jernbanen, men Brugsen kan ikke få lov til at fjerne nogle af træerne for at udvide parkeringspladsen og bygge nyt lager og ny vaskehal.

Planen var, at Røde Kro eventuelt skulle overtage en del af området for at bygge ny værelsesfløj, men det kan heller ikke lade sig gøre på grund af reglerne om fredskov.

- Vi mener ikke, at den måde, loven fortolkes på i Miljøministeriet, er helt tidssvarende, siger Hans Clausen.