Cykelprojekt gentager succes: 17 ud af 19 er i arbejde

Fredag var en flok unge fra beskæftigelsesprojektet Unge på Toppen samlet ved mountainbikesporet i Hjelm Skov som optakt, inden de cykler til Skagen i juni. Lige som sidste års projekt har det været en succes, og 17 ud af 19 er allerede i arbejde.

Aabenraa: Det er gået hurtigt med at få de unge i arbejde. Det var det glade budskab fra folkene bag det kommunale projekt Unge på Toppen 2, da holdet fredag var samlet ved mountainbikesporet i Hjelm Skov. Projektet er sat i verden for at hjælpe en række unge kontanthjælpsmodtagere til at få fodfæste på arbejdsmarkedet og er en efterfølger til sidste års Unge på Toppen, hvor en gruppe cyklede til Alpe d'Huez i Frankrig. I år skal 19 unge gennemføre et udfordringsløb til Skagen. Foruden de fysiske forberedelser til turen har de været i praktikforløb i forskellige virksomheder. Og det er tilsyneladende gået godt - faktisk skidegodt, som projektleder Jakob Biering siger. - Det handler jo i bund og grund om at få dem ud i arbejde, og der har vi altså ramt inden for skiven. 90 procent er allerede ansat i lønnet arbejde eller har fået læreplads. Det er gået hurtigere denne gang, mest af alt fordi vi har nogle gode deltagere, der kan og vil noget. Vi mangler lige to, men det skal nok komme, siger han.

Unge på Toppen 2 En flok unge kontanthjælpsmodtagere bliver inddelt i hold, hvorefter de sammen med en holdleder skal gennemføre Adventure Race fra Aabenraa til Skagen langs den jyske vestkyst.

De sætter af sted den 4. juni og triller ind i Skagen den 12. juni. Der vil de have løst en række opgaver og have kørt cirka 450 kilometer.

Målet er at gøre de unge bevidste om deres nuværende situation og udvikle et individuelt mål om at komme i arbejde.

Et sideløbende praktikforløb skal gøre dem i stand til at varetage et arbejde i en branche, hvor der er behov for arbejdskraft. Erhvervsuddannelserne har også et særligt fokus.

Den forventede effekt er, at 50 procent af de unge vil være selvforsørgende den 30. juni og 75 procent til nytår.

Status lige nu er, at 90 procent har sikret sig fast arbejde eller læreplads.

Har det bedre En af dem, der har fået job, er 25-årige Micki Toft Møller fra Aabenraa. Han har været i praktik hos Dansk Isolering og begynder der i fast arbejde til august. Praktikforløbet har virkelig rykket noget for ham, fortæller han. - Jeg har lært en masse nye ting og bare fået lov til at prøve, prøve og prøve igen. Jeg går sammen med en rigtig god kollega, som viser forståelse, hvis jeg begår fejl, og så lærer jeg jo noget af det, siger Micki Toft Møller. Han glæder sig over endelig at have fundet fast arbejde. - Jeg har jo aldrig rigtig lavet noget før, så det er så dejligt. Jeg er også glad, fordi det er meget varieret arbejde, hvor jeg aldrig sidder stille, sagde Micki Toft Møller. Også samværet med de andre deltagere har været godt for ham. - Jeg glæder mig altid til, at vi skal samles, og det er dejligt at høre, hvordan det går med de andre. Vi har nemt ved at relatere til hinanden, fordi vi er det samme sted, siger han. Han har tidligere kæmpet med depression, og den var blandt andet skyld i, at han ikke gennemførte sin gymnasieuddannelse. Nu ser det hele meget lysere ud. - Jeg har det bedre, end jeg har haft det i lang tid, siger Micki Toft Møller.