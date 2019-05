Cykelmænd tog sig pænt af gående kvinder

Nye folk bag Walk Talk and Support

Anette Agerbo Schwartz og Dorthe Bjerrum Hilbig, der hidtil har stået for kvindearrangementet Walk, Talk and Support, valgte i fjor at give handsken videre til nye kræfter.Den udfordring greb Cykelnervens sønderjyske hold. De støtter i forvejen Scleroseforeningen, og derfor går årets overskud fra Walk, Talk and Support også til forskning i sclerose.