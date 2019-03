RØDEKRO: Når Meldgaardløbet den 31. marts ruller ud på landevejene syd for Rødekro, vil man ikke kunne læse om det på forhånd på kommunens elektroniske informationstavler - de såkaldte pyloner.

Rødekro Cykle Club, der står bag løbet, vil nemlig ikke betale de 500 kroner, som det koster at få en reklame på pylonerne.

- Vi vil gerne have Meldgaardløbet på infotavlerne, for det er med til at fortælle historien om, at der faktisk er store sportsbegivenheder i kommunen. Derudover er det også en information til borgerne om, at der vil blive afspærret og ensrettet en række veje, siger Christian Bruhn fra Rødekro Cykle Club.

Han oplyser, at han har fået afslag på at få denne information på pylonerne, medmindre klubben betaler 500 kroner for det.

- Man kan ikke deltage i Meldgaardløbet uden licens, og vi opkræver ingen entre. Vi har absolut ingen kommerciel interesse i at markedsføre begivenheden, og derfor vil vil heller ikke betale, understreger han.

- Som regel går arrangementet lige i nul for klubben, og jeg vil ikke ud og søge sponsorpenge for at få en reklame, som vi ikke har brug for, siger Christian Bruhn.

- Vi har åbenbart et arrangement, der falder uden for kategori i forhold til, hvordan kommunen administrerer pylonerne, tilføjer han.