Connie vandt krydstogt

Aabenraa: Connie Moldt fra Bov er en heldig kvinde. Hun er ofte med i konkurrencer og har høstet så mange små præmier, at hun har glemt antallet. Senest vandt hun nissebanko på arbejdspladsen, Aabenraa Sygehus. Gevinsten var en time tidligere fri.

Men den 46-årige lægesekretær har aldrig vundet noget stort - altså lige indtil ugeavisen og indehaveren af SeaDane Travel, Karsten Schøn, troppede op på neonatal afdeling på Aabenraa Sygehus med et gavekort til et krydstogt for to personer.

- Et krydstogt? Har jeg vundet et krydstogt? Min mand og jeg har lige snakket om, at vi ville på krydstogt, sagde den meget glade og overraskede vinder.

Manden er speditør og han fik kort efter overrækkelsen et glædeligt opkald fra Aabenraa Sygehus.

Connie Moldt vinder rejsen, fordi hun svarede rigtigt på alle spørgsmålene i Sønderborg Ugeavis' julekatalog. Det var der rigtigt mange andre, som gjorde. Konsulent på ugeavisen Morten Petersen har ikke talt de mange besvarelser, men han kiggede på bunken i forbindelse med lodtrækning, og konstaterede, at den var meget større end i 2016.