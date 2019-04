Susanne Wartenberg Kønig bliver en af tre ansatte i butikken - stadig med hende som daglig leder - efter at Peter Nissen har købt og overtaget dele af kæden.

Fredag 26. april - bare en lille måned senere - er de triste tårer forsvundet, for forretningen genåbner nu i Aabenraa.

AABENRAA: Det var med tårer i øjnene, at Susanne Kønig sagde farvel til kunderne. Det var i slutningen af marts, dengang Solo gik konkurs, og kædens butikker derfor måtte lukke.

70 procents rabat

De varer, der var i butikken, da den lukkede, bliver solgt til nedsatte priser. 70 procent skæres der af den oprindelige pris på alle varer, ligesom gavekort og tilgodebeviser også vil blive indløst, oplyser Susanne Wartenberg Kønig.

Hun lægger ikke skjul på, at hun hele tiden har håbet, at det ville lykkes at genåbne Solo.

- Jeg har været i butikken i 10 år, og selvfølgelig har jeg hele tiden haft håbet. Jeg er bare glad, for vi har bare været så meget igennem den seneste måned, siger hun.

Butikken genåbner i de samme lokaler på gågaden i Aabenraa, og det sker fredag formiddag kl. 10.00.