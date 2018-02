Cola gjorde syrer fra Danmark til spøgelsesbilist i Tyskland

Harrislee: Trangen til cola gjorde sent tirsdag eftermiddag en syrisk mand fra Danmark til spøgelsesbilist på motorvejen i Tyskland, men på forunderlig vis skete der ingen uheld.

Klokken 16.45 opdagede tysk politi en Opel Zafira på motorvejen tæt ved grænsen. Problemet var, at bilen kørte i den forkerte retning, og derfor blev der sat tre politibiler ind i bestræbelserne på at få spøgelsesbilisten stoppet.

Det lykkedes ikke, og bilen havde tilsyneladende forladt motorvejen ved Harrislee, hvor der som bekendt ligger masser af grænsesupermarkeder. Det var da også ved et grænsesupermarked, at politiet sporede spøgelsesbilisten, der viste sig at være en 41-årig syrer, der bor i Danmark.

Manden erkendte at have vendt bilen på motorvejen og kørt i den forkerte retning og forklarede, at det var fordi, han var kommet i tanke om, at han lige skulle have købt noget cola.

Tysk politi kalder det heldigt, at der ikke skete noget, for der var meget trafik på motorvejen.