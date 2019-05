Cirkus Mascot går amok i Ølgod, Ansager og Agerbæk

Ølgod: Cirkus Mascot kommer til Ølgod 13. maj, Ansager 14. maj og Agerbæk 15. maj med årets forestilling "Går Amok". Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

På programmet er der blandt andet luftakrobatik, tempofyldt diabolo-spil, stort hundeshow, ponyer, grisen Yrsa og hendes veninde Sille, sjove geder og masser af spas med klovnen Gulio.

- Vi tror på, at det aldrig er ligegyldigt, hvordan vi bruger vores tid sammen, og vi ved, at de små særlige øjeblikke, vi deler under teltdugen - det er dem, vi husker for altid, siger Marianne Deleuran, der er cirkusdirektør i Cirkus Mascot. /EXP