Cimbria Parken får alligevel skilt på facaden

Cimbria Parken i Aabenraa bliver nem at finde. Et flertal i byrådet stemte onsdag for, at det nye boligområde kan få sit logo på facaden. Vækstudvalget havde ellers sagt nej to gange.

AABENRAA:- Det kommer jo til at hænge 18 meter oppe i luften. Så det er ikke sådan, at man faldet over det, sagde Dansk Folkepartis gruppeformand, Ejler Schütt, da han onsdag skulle argumentere for, at Cimbria Parken må få sit logo op på facaden.

Og op kommer det. Et flertal i byrådet stemte nemlig ja til at give dispensation fra lokalplanen.

Det var selv samme Ejler Schütt, der var skyld i, at sagen blev rejst i byrådet. Vækstudvalget for land og by havde i forvejen hele to gange stemt nej til ansøgningen fra boligselskabet Domea om at få lov til at hænge logoet op øverst på blokken ud mod Haderslevvej.

I sidste omgang var der stemmelighed i udvalget, men det betød at forslaget faldt, og Domea fik afslag.

Ejler Schütt blev så ærgerlig over det udfald, at han benyttede sin ret til at få sagen i byrådet, og her stemte 18 medlemmer for, mens 13 var imod.

Det var Dansk Folkeparti, Venstre og De Konservative, som tilsammen mønstrede stemmer nok, til at Domea nu får tilladelsen.