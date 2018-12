Christina vandt 10.000 kroner: Købte fire liter mælk

Mor kan glæde sig

Christina Hansen har dog et plan for, hvad de mange penge skal bruges til.

- Jeg overvejer at bytte min mors julegave, så hun kan få en dyrere ting. Resten af pengene skal bruges på varer i SuperBrugsen, og så skal vi nok have lidt dyrere bøffer, end vi plejer at få, siger Christina Hansen, der har to børn på to og fem år.

- Min mand er også glad for præmien og har allerede givet udtryk for, at han gerne vil være med til at bruge pengene, fortsætter hun.

Christina Hansen, der bor blot 100 meter fra SuperBrugsen i Rødekro, er ikke vant til at vinde noget.

- Derfor blev jeg også ekstra glad, siger hun.

Foruden hovedgevinsten på 10.000 kroner blev der også delt gavekort ud til tre andre vindere. De modtog henholdsvis 6000, 3000 og 1000 kroner.