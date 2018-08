Christian Bind deltager i fransk præsidentbesøg

Sønderhav: Når den franske præsident Emmanuel Macron i morgen tirsdag lander i Københavns Lufthavn for at tage på officielt besøg i Danmark, får besøget også et sønderjysk islæt.Den franskfødte kok og ejer af Restaurant Bind i Sønderhav, Christian Bind, er nemlig inviteret til at deltage i den reception, som præsidenten holder i Skuespilhuset i København onsdag den 29. august klokken 13.50.Her vil også dronning Margrethe, kronprinsparret og prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte deltage.Emmanuel Macron og hans hustru er på officielt besøg på en invitation fra kongehuset. kommer på statsbesøg i Danmark den 28.-29. august.Besøget indeholder udover receptionen onsdag også et gallataffel på Christiansborg Slot tirsdag aften samt konference om Europa på Den Sorte Diamant og møder med statsminister Lars Løkke Rasmussen.