Chok for kunderne: Søstre sælger succesrig butik

Efter lange overvejelser har søstrene Birgit og Gitte Tarp valgt at sælge deres modebutik Look de Luxe på Rådhusgade. Begge vil nu gerne udfordres på nye måder i deres arbejdsliv.

Aabenraa: Det kom som et chok for kunderne, da nyheden om Look de Luxe's fremtid i begyndelsen af ugen blev fortalt i butikken på Rådhusgade.

Der var kunder, som stod og græd over nyheden om, at søstrene Tarp efter mere end 11 år nu har valgt at sælge butikken Look de Luxe samt den tilhørende webshop.

- Det kommer som et chok for kunderne, og det er også meget forståeligt, for når man har en så lokal butik som Look de Luxe, bliver det også meget personligt. Og Gitte har været overskriften i den butik. Men hun har også været mere end forventet optaget af butikkens to platforme, og det har krævet mere end det var planen, dengang vi startede butikken. Det er svært at få tid til andet, når man arbejder fra mandag til lørdag samt skal levere hurtigt og effektivt på webshoppen, forklarer Birgit Tarp.

Den begrænsede fritid for Gitte Tarp og søsterens stigende succes med sit eget indretningsfirma har givet Gitte lysten til at prøve noget nyt, og det er baggrunden for det valg, som søstrene traf endeligt i efteråret. Her blev der lavet en handlingsplan for, hvordan butikken og webshoppen skal afvikles. I den plan står der, at der nu skal findes en køber til den succesrige butik, som både kan præsentere et regnskab med overskud, en velfungerende webshop og mange loyale kunder og mere end 20.000 følgere på de sociale medier.