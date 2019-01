Charmeoffensiv overfor unge læger: Brochure fortæller om det gode liv i Løjt

Målrettet indsats skal skaffe to nye læger til Løjt. Arbejdsgruppe har lavet fornem brochure for at give unge læger lyst til en praksis i byen.

Her fortæller initiativtagerne fra Løjt om de velegnede lokaler i den tidligere Sydbank-bygning i Løjt og mulighederne for hurtigt at stable en praksis på benene.

I hvert fald har arbejdsgruppen, der står bag bestræbelserne på at få to nye praktiserende læger til Løjt, lavet en ambitiøs brochure, der fortæller om fordelene ved at åbne praksis i byen midt på den bakkede halvø nord for Aabenraa.

Arbejdsgruppen, der står for at få en ny lægeklinik til Løjt, blev startet på initiativ af socialdemokraterne i byen. Gruppen er dog nu blevet en del af Løjtlands Fællesråd.Løjt mistede sin lægeklinik, da læge Jens Lærkesen sidste sommer lukkede sin klinik på Nørbyvej for at gå på pension. Han havde forud for det forsøgt at sælge klinikken.

11 har lukket for tilgang

Arbejdsgruppen har også fået faglig støtte fra Lars Gehlert Johansen, der er rekrutteringskonsulent for Region Sønderjylland.

I brochuren fortæller arbejdsgruppen blandt andet, at det kun er tre af Aabenraas 14 lægeklinikker, der er åben for tilgang af nye patienter. Det betyder, at der skulle være et godt grundlag for at få patienter til klinikken i Løjt.

Region Syddanmark har også erklæret sig villig til at tildele klinikken i Løjt to ydernumre, hvilken er nødvendigt, for at patienterne kan få behandlingen betalt af det offentlige.

Den nye brochure viser billeder af, hvordan klinikken i Løjt eventuelt kunne indrettes, men de kommende læger har også mulighed for at få indflydelse på indretningen.

I brochuren kan de unge læger også læse om naturen, de mange badestrande og mulighederne for at få børnene passet og for at få hjælp til at finde job til ægtefællen.