Charlotte skifter job: Fra receptionist til bodegamutter

Hun elsker at servicere og være selskabelig. Derfor går alt op i en højere enhed for Charlotte Larsen, som har sagt farvel til et receptions- og bogholderijob for at blive bodegamutter i Padborg.

Padborg: Den er svær at pakke ind i kulørt papir og svøbe bånd om, men bodegaen Toldboden i Padborg er Charlotte Larsens bedste julegave. Når vi siger velkommen til det herrens år 2018, kan 42-årige Charlotte Larsen skrive bodegaejer på sit cv. - Jeg har været servitrice i 19 år sammenlagt og altid godt kunnet tænke mig mit eget, siger Charlotte Larsen, som overtager Toldbolden efter Jesper Ulrich, der er syg. De seneste seks år har Charlotte Larsen arbejdet i receptionen og bogholderiet i speditionsvirksomheden Thermo Transit i Padborg, men de seneste tre år har hun også haft vagter som servitrice på bodegaen Kontoret i Kruså og Toldboden. Reception og bogholderi over for bodega. Det virker som en solid kontrast. - Mange af dem er da de samme mennesker. Jeg har serveret for dem, speditørerne, og det er samme jargon, ler Charlotte Larsen. - Nogle gange har min chef været overrasket over, at jeg kunne huske, hvad folk drak af kaffe og hvad de skulle have i den, men det er servitricen i mig, der gør det.

Charlotte Larsen Hun bor i Padborg og har en datter på snart 19 år, som netop er flyttet sammen med sin kæreste. Hun har også taget sig af sin lillebror, som hun fik forældremyndigheden over, da han var 15 år, fordi forældrene døde. I dag er han 21 år og bor i Valby, hvor han er under uddannelse.

Hun er født den 31. januar 1975 og er med egne ord vokset op på et værtshus, fordi hendes mor var servitrice.

Hun kom til Padborg fra Helsingør for tretten år siden.

Hun har også været ansat på bodegaen Laredo på Åbjerg i Kruså, indtil den lukkede.

Ens for bosser og bumser Den smilende bodegamutter med den sjællandske accent er ikke blot glad for at yde service, hun er også god til at snakke. - Jeg har et kæmpe selskabsgen, og jeg tror, jeg er én af de få, som har serveret så mange år, der stadig elsker sit arbejde. Jeg elsker at snakke med alle mulige mennesker. Om det er bosser eller bumser. Og de får samme behandling. Der er meget papirarbejde som selvstændig, det har Charlotte Larsen allerede opdaget, men hun vil også ofte være at finde bag bardisken. Hun dækker selv vagter sammen med to deltidsansatte medarbejdere. Toldboden er en bodega af den gode, gamle slags. Røg, der kan skæres i skiver, og mørk og sentimental indretning præger vandingsstedet, som håber, at også yngre mennesker vil finde vej. De unge i grænselandet tager typisk i byen i Flensborg eller Aabenraa. - Der er kommet et dyk med de unge mennesker gennem tiden. Det her må meget gerne være et springbræt, inden de unge mennesker skal videre i byen, forklarer Charlotte Larsen, der ikke kun bebuder initiativer for at tiltrække flere unge mennesker, men også for at blive et mere synligt indslag i bybilledet.