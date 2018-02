Celina: Alle bliver accepteret på en efterskole

Et unikt fællesskab og frihed er nogle af elementer, der for Celina Thomsen gjorde et efterskoleophold helt fantastisk.

Rødekro: Står det til den 17-årige Celina Thomsen fra Silkeborg, så bør alle unge mennesker overveje at tage på et efterskoleophold. Selv gik hun på den tyske efterskole i Tinglev sidste år, og det fortalte hun engageret om på weekendens store efterskolemesse i Compass Congress Centre i Rødekro, hvor skolen i Tinglev ligesom over 30 andre efterskoler, high schools og frie fagskoler havde en stand. Celina Thomsen havde et fantastisk år på den tyske efterskole i Tinglev, hvor hun tog 10. klasse. - Vi havde et rigtig godt fællesskab på skolen, og jeg savner den helt vildt. Derfor siger jeg også til de besøgende her på messen, at man skal vælge efterskolen i Tinglev, fordi fællesskabet er helt unikt, siger Celina Thomsen, der efter efterskoleopholdet flyttede tilbage til Silkeborg og nu går på gymnasiet i Silkeborg. Der er dog flere grunde til, at Celina Thomsen opfordrer unge til at tage på efterskole. - Man lærer at blive selvstændig på en efterskole, og alle bliver accepteret. Samtidig har man mulighed for at være sig selv på en efterskole. Friheden er det bedste ved det hele, selv om der selvfølgelig er regler, siger Celina Thomsen.

Efterskoler Efterskolen er en dansk skoleform for 14-18 årige.



Det er kendetegnende for skoleformen, at eleverne bor på skolen på alle undervisningsdage, og at de også kan opholde sig på skolen i weekenderne.



Efterskolerne har ligesom de øvrige frie grundskoler opnået stor selvstændighed og frihed til at definere sit særegne værdigrundlag, pædagogik og praksis.



Kilde: Wikipedia

Seriøse samtaler Haarby Efterskole på Fyn havde også en stand på efterskolemessen i Rødekro, og den tog Elsebeth Holtze Madsen sig af. Hun har været lærer på skolen i 17 år og underviser blandt andet i tysk og fransk. - Det er en idrætsefterskole, men man skal også kunne lide boglige fag, siger Elsebeth Holtze Madsen og tilføjer, at Haarby Efterskole deltager i tre-fire messer om året. - Vi er her for at snakke med en masse unge mennesker, og jeg er meget overrasket over det store fremmøde. Vi har haft mange seriøse samtaler med de unge mennesker og deres forældre, og vi opfordrer dem til at besøge skolen. Når de først har set skolen, så bliver de der som regel også, siger Elsebeth Holtze Madsen. Hoptrup Efterskole var også repræsenteret på messen, og det var for at kapre elever til skolen på både kort og lang sigt. - Vi får forhåbentligt en masse elever ved at være her, og vi har da også været i kontakt med mange unge, som vi opfordrer til at komme og besøge skolen, siger Heidi Hansen, der er ansvarlig for markedsføringen af Hoptrup Efterskole, der kun har plads til yderligere seks elever, når der starter et nyt hold op efter sommerferien.