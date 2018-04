Carsten Leth Schmidt genvalgt som formand for Slesvigsk Parti

Sønderjylland: Carsten Leth Schmidt er genvalgt som formand for Slesvigsk Parti med 95 procent af stemmerne. Dermed kan han fortsætte i yderligere fire år som partiets frontfigur.

- Jeg er rigtig glad for de delegeredes opbakning, og jeg glæder mig til at sætte nye initiativer i søen for Sønderjylland, for grænselandet og for Region Syddanmark, siger Carsten Leth Schmidt i en pressemeddelelse.

Carsten Leth Schmidt er 49 år og økologisk planteavler. Sammen med sin kone Mette og deres tre børn bor han på familiens gård i Sønderballe syd for Haderslev, som han driver i 13. generation. Ved sidste kommunalvalg blev han valgt ind i Haderslev byråd for Slesvigsk Parti.

Slesvigsk Parti fik ved samme lejlighed en ny næstformand, efter at denne post har været ubesat i nogen tid. Forsamlingen valgte Rainer Naujeck. Rainer Naujeck er viceskoleinspektør på Deutsche Schule Apenrade.

På årsmødet gav de delegerede grønt lys for, at Slesvigsk Parti skal arbejde for at genopstille til regionsvalget i 2021.