AABENRAA: Flere studerende i bybilledet er et stort ønske hos Aabenraa Kommune, som derfor har nedsat et Campusråd, der skal sørge for aktiviteter, der kan få unge studerende til at føle sig godt tilpas i byen.

Susanne Gram Skjønnemann er koordinator for Campusrådet, og hun har sat de unges boligforhold på dagsordenen i den kommende tid.

- Vi vil faktisk gerne være med til at finde ud af, hvad der skal ske for at byens studieboliger ikke står ledige, og derfor har vi aftalt møder med boligforeningerne til efteråret, fortæller hun.

Campusrådet har også planer om en spørgeskemaundersøgelse, der skal fortælle noget om, hvad de unge egentlig prioriterer højest, når de skal finde en ungdomsbolig. Et det prisen, beliggenheden eller handler det om at bo tæt på andre studerende?