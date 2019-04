Campusområdet går ind i næste fase: Nu er turen kommet til Campuspladsen

Aabenraa: Så sker der nyt i Campusområdet.

Efter påske påbegyndes således arbejdet med at få anlagt den såkaldte Campusplads nord for Campusallé. Pladsen er tænkt som det centrale mødested på stiforløbet Campusramblaen, som allerede er lavet delvist, og som, når det står færdigt, vil binde campusområdet sammen med Arena Aabenraa.

Tidligere var meldingen ellers, at arbejdet med anden del af ramblaen og Campuspladsen skulle laves samtidig i 2018. Men der er en god grund til forsinkelsen, fortæller projektleder i Aabenraa Kommune, Naja Barlach Hansen.

- Der er afhængigheder, som medfører, at ramblaen henover Dyrskuepladsen ikke kan fastlægges på nuværende tidspunkt. For eksempel arbejdes der på en helhedsplan for Dyrskuepladsen. For ikke at udskyde Campuspladsen yderligere, har vi valgt at dele projektet op i flere etaper. Indtil vi ved, hvad der skal ske der, er det svært at fastlægge en linjeføring af forløbet, som skal forbinde IBC og Arena Aabenraa. Derfor har vi valgt at skubbe den del, siger Naja Barlach Hansen.

Det spiller ligeledes ind, at politikerne nu også har besluttet, at poppelalléen, som løber langs Mølleåen, skal genetableres i 2020.

- Der er nogle beskyttelseshøjder i forhold til stigende vandstand, der skal overholdes, og derfor kan vi ikke fastlægge ramblaen, før vi ved, hvor høje digerne bliver, og om der eksempelvis skal laves en ny bro, siger Naja Barlach Hansen.

Campuspladsen forventes at kunne tages i brug i starten af september. Dog vil beplantningen først blive plantet i løbet af oktober/november.