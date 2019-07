Campingliv: Gæster kommer hinanden ved og fester

De fleste gæster på Frigård Camping i Kollund er danskere. En af aktiviteterne lørdag eftermiddag var en studenterfest.

Kollund: På en lun lettere overskyet lørdag eftermiddag er der lidt stille på Frigård Camping ved Kollund. Men går man en tur på pladsen, opdager man, at campisterne forstår at hygge sig. Som nu familien Lund, som har samlet familie og venner til en studenterfest for datteren Marika Lund. - Mine forældre er fastliggere hernede, så det var jo oplagt at holde studenterfesten på campingpladsen, siger Marika Lund, der som sine forældre bor i Aabenraa. Hendes mor Tina Lund og andre familiemedlemmer har lavet maden, og der er naturligvis kølig vin på bordet. På et lille bord ved siden af står flasker med stærkere dråber klar. - Der skal være ro på pladsen klokken 23, men måske fortsætter nogle af os i byen, forudser Marika, som håber at blive optaget på pædagogstudiet på UC Syd i Aabenraa efter sommerferien. Over for familien Lund finder vi to campister, som gør hvad, der er typisk for campingfolket. De sidder på hver sin havestol ud til stien, nyder livet og siger hej til dem, som går forbi.

Frigård Camping 85 procent af gæsterne på Frigård Camping i Kollund er danskere.Pladsen har navn efter en gård, som stadig ligger i Kollund. Gårdens ejer i 1968 var Hans Friis, og samme år åbnede han Frigård Camping.



I 1984 overtog sønnen Niels Friis campingpladsen. Han satte i vinter pladsen til salg.



Niels Friis arrangerer forskellige aktiviteter på campingpladsen. Om sommeren er der således flere friluftskoncerter på pladsens scene.

Foto: Claus Thorsted Marika Lund var centrum i et studentergilde på campingpladsen i Kollund. Her er hendes forældre fastliggere. Foto: Claus Thorsted

Kun i Kollund - Vi har været fastliggere her i ti år og kommer her også om vinteren. Vi kunne aldrig tænke os at campere andre steder, siger de to campister, Tina og Lars Vestergaard fra Esbjerg. Han er kommet på Frigård Camping, siden han var dreng, fordi han havde familiemedlemmer, som camperede i Kollund. Så for ham er det en næsten livslang kærlighed til campingpladsen i Kollund. - Det er så dejligt at campere, for man kommer nemt i kontakt med andre campister. Her hjælper man hinanden og låner ting af hinanden. Og græsset foran campingvognene er ikke privat område. Det ville det jo have været, hvis vi havde boet i et sommerhus, siger Tina og Lars Vestergaard. Om sommeren kommer de til Kollund hver weekend, så vidt det er muligt. Og når de bruger deres campingvogn om vinteren, er det stilheden, som de nyder. Allerbedst hvis der ligger lidt sne på græsset. Men campingpladsen er naturligvis også for de gæster, som er turister i Sønderjylland om sommeren, og især om lørdagen er der stor udskiftning.

Foto: Claus Thorsted 32 hytter og 15 campingvogne til udlejning blev lørdag gjort rene til et nyt hold af gæster. Her er Franka Tokarczyk og Adam Wrozoskiewicz i sving. Foto: Claus Thorsted

Klar til rykind - Vi venter på det store rykind senere på eftermiddagen. Vores 32 hytter og 15 udlejnings-campingvogne bliver gjort rene i øjeblikket, så der er klar til de nye gæster, siger campingpladsens ejer, Niels Friis. To af de trofaste rengøringsassistenter fra år til år er det polske kærestepar, Franka Tokarczyk og Adam Wrzoskienwicz. Under avisens besøg er de i fuld gang med at støvsuge og tørre af i hytterne. - De gør det godt, så vi er meget glade for dem, slår Niels Friis fast. Han er 64 år og satte i vinter campingpladsen til salg. Det er en proces, som normalt tager lang tid med en campingplads, så han regner ikke med at skulle finde flyttekasserne inden for nær fremtid. - Min far åbnede campingpladsen for over 50 år siden, så det gør selvfølgelig lidt ondt at sælge den. Da jeg overtog pladsen, havde jeg ikke regnet med, at det skulle være resten af mit liv. Men det blev det, for det er jo en livsstil at have en campingplads, siger Niels Friis.

Foto: Claus Thorsted Solen gemte sig over et let skylag, så der var ikke så mange i poolen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted At sidde og nyde det uden for teltet - det er campinglivet for Tina og Lars Vestergaard fra Esbjerg. Her hilser de på campingpladsens ejer, Niels Friis. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Et legehjørne til børnene hører sig til på en campingplads. Foto: Claus Thorsted