Camillas nye klæder: Skrædderen er vendt hjem til Aabenraa

28-årige Camilla Normann Witt Jørgensen åbner professionelt skrædderi i hjertet af Aabenraa. Efter at have arbejdet som skrædder for designere i både København og London er hun nu flyttet til barndomsbyen for at udleve drømmen om eget skrædderi og et roligt sønderjysk familieliv.

- Jeg lærte at sy, allerede da jeg var lille. Min mor er håndarbejdslærer. Jeg har altid elsket at sy - og det har altid været min drøm at kunne leve af det, fortæller den unge skrædder.

Hun er født og opvokset i Aabenraa, gik i skole på Høje Kolstrup, og hun gik ud af 9. klasse for at tage en EUC i Sønderborg. I modsætning til mange af sine klassekammerater var hun meget bevidst om, at hun ikke skulle på gymnasiet - hun skulle være skrædder.

- Normann & Witt er et professionelt skrædderi, som både tilbyder traditionel forandringsskrædderi, men også konceptet "custom tailoring", som blandt andet betyder, at kunden er med i designprocessen og i hele tilblivelsen af for eksempel skræddersyede jakkesæt - i første omgang til kvinder, forklarer Camilla Normann Witt Jørgensen sin idé for forretningen.

Efter flere års arbejde som skrædder hos såvel små som store designere i bl.a. København og London valgte Camilla og hendes mand Morten for halvandet år siden at flytte til Aabenraa for at udleve drømmen om at åbne eget skrædderi. Og slå rod i det sønderjyske med manden Morten og parrets nu to-årige søn Hugo.

Fokus på detaljen

Og det er bestemt et anderledes skrædderi, man træder ind i. Fokus på detaljen og kvalitet er tydeligvis ikke blot noget, Camilla lægger i sit håndværk - det gælder også interiøret: de flotte mørkegrønne vægge, den messingbeklædte disk samt den gammelrosa-farvede sofa i hjørnet, får hele butikken til at emme af kvalitet, seriøsitet og luksus.

- Det, vi tilbyder, er et skrædderi i høj kvalitet med fokus på god og venlig service. God service er især vigtigt i forhold til vores custom tailoring-koncept, da det først og fremmest handler om at forstå kundens ønsker og behov, for herefter at kunne fremstille et sæt tøj, der sidder perfekt. Problemet med stangvarer er, at de ikke tager højde for vores forskellige kropstyper. Vi arbejder jo med 8-9 forskellige krops-typer hos kvinder, mens det for mændenes vedkommende "kun" er 3-4. Så tøj til kvinder er en større udfordring. For eksempel kan en størrelse medium i én butik være helt anderledes i en anden. Ligeledes kan pasformen være helt forkert, hvis du har bredere skuldre end "normalen". Og ja, det koster lidt mere at få tøj skræddersyet, men så får du til gengæld et sæt, du bliver utrolig glad for, og som sidder som en drøm, og som du kan have glæde af i mange år.

Faktisk er det god ræson at få syet om - det vil sige forandre noget, som kunden allerede har i garderoben.

- I stedet for at købe nyt. Dermed undgås spild - hvilket igen er godt for miljøet. Og kunden får til gengæld en beklædningsgenstand, der er unik.