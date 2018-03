Byrådsmøde: Hvornår skal borgerne have lov til at stille spørgsmål

Skal borgerne have lov til at stille spørgsmål i starten eller slutningen af et byrådsmøde? Det var det store spørgsmål under onsdagens byrådsmøde i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Onsdagens byrådsmøde i Aabenraa Kommune blev et hurtigt et af slagsen. En time varede det, og det skyldtes, at der egentlig kun var et enkelt punkt på dagsordenen, der gav anledning til debat. Det drejede sig om borgernes mulighed for at stille spørgsmål til politikerne og især hvornår.

At der opstod debat, var Michael Christensen (SF) den direkte årsag til. Han foreslog nemlig, at borgerne skulle have mulighed for at stille spørgsmål allerede efter godkendelsen af dagsordenen. I dag er det muligt at komme med sine spørgsmål efter afslutningen af det åbne byrådsmøde.

- Måske ville der komme flere spørgsmål, hvis spørgetiden lå i starten af byrådsmødet, sagde Michael Christensen.

Her mente Povl Kylling Petersen (S), at hans byrådskollega havde en pointe.

- Vi har ikke været overrendt af borgere, der stiller spørgsmål, og det er ærgerligt. Det bliver måske mere attraktivt, hvis vi starter med spørgetiden, sagde Povl Kylling Petersen.