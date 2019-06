Erwin Andresen og Kurt Andresen, byrådsmedlemmer i Aabenraa for Slesvigsk Parti, anbefaler i en annonce folk til at stemme på Venstres Philip Tietje, der er opstillet i Tønderkredsen.

- For os er det vigtigt med en person, der kan se tingene ud fra mindretallets synsvinkel. Det er der måske også andre, der kan, men vi kender Philip fra byrådet i Aabenraa og ved, at han er en, man kan stole på, siger Erwin Andresen.

Philip Tietje har gået i tysk børnehave og tysk skole, og han har også en overgang været formand for den tyske sportsklub SV Tingleff.

- Baggrunden er vores kendskab til ham som person, og så er han jo et barn af mindretallet, siger Erwin Andresen.

Mere overraskende er det, at også Erwin Andresen og Kurt Andresen anbefaler Philip Tietje. De er byrådsmedlemmer for SP i Aabenraa Kommune, hvor Mogens Dall er Venstres folketingskandidat.

Philip Tietje er opstillet i Tønderkredsen, og derfor er det ikke unaturligt, at Jørgen Popp Petersen, der sidder i byrådet i Tønder, gerne vil støtte ham.

AABENRAA/TØNDER: I en annonce i lørdagens udgave af mindretallets avis, Der Nordschleswiger, anbefaler byrådsmedlemmerne Erwin Andresen, Kurt Andresen og Jørgen Popp Petersen fra Slesvigsk Parti vælgerne at stemme på Philip Tietje fra Venstre ved folketingsvalget.

I Sydjyllands Storkreds er Philip Tietje og Mogens Dall oppe mod kendte Venstre-navne som Ellen Trane Nørby, Eva Kjer Hansen, Anni Matthiesen, Hans Christian Schmidt og Ulla Tørnæs.Til gengæld er der måske nogle ledige stemmer at hente, fordi hverken Peter Christensen eller Carl Holst stiller op denne gang.

Et frit land

Han fremhæver også Philip Tietjes engagement i det grænseoverskridende samarbejde.

Philip Tietje er formand for Region Sønderjylland Slesvigs udviklingsudvalg og sidder også i bestyrelsen for Grænsetrekanten, som er et samarbejde mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensborg.

Tietje er glad for støtten fra de tre byrådsmedlemmer fra Slesvigsk Parti.

- Jeg føler mig godt klædt på til at repræsentere mindretallet, siger han.

Mogens Dall, der er opstillet for Venstre i Aabenraa-kredsen, tager mindretallets anbefalinger af Tietje til efterretning.

- Det er jo et frit land, vi lever i. Diktaturet er afskaffet. Men jeg havde naturligvis hellere set, at de havde anbefalet at stemme på mig, siger han.