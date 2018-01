Byrådsmedlem sneet inde i New York

Egentlig skulle byrådsmedlem Michael Christensen (SF) kun have holdt nytårsferie i New York i en uge. Men på grund af snestorm har han foreløbig ventet i ekstra fem dage på at komme hjem.

KOLLUND/NEW YORK: - New York er dejlig, men når man har pakket kufferten og står i lufthavnen, så vil man altså også gerne hjem, siger Michael Christensen, byrådsmedlem i Aabenraa for SF. Sammen med sin kone, Lea Lau Jeppesen, og deres rejsefælle, Britta Petersen, var han i torsdags klar til hjemrejsen, men alle fly blev aflyst på grund af den kraftige snestorm, der huserede over hele det østlige USA. Og de tre danskere venter stadig. - Vi håber, at vi kan komme hjem tirsdag, men hvis det glipper, er der meget, der tyder på, at vi skal vente fem dage ekstra, siger Michael Christensen. - I fredags stod vi i kø i otte timer i lufthavnen for at blive booket om til et andet fly, men vi kunne først komme med tirsdag. Det er klart, at når British Airways har mellem 1000 og 1500 passagerer hver dag, som de flyver ud af New York, så bliver der noget af en pukkel, når flyene aflyses én dag.

