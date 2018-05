Byrådsmedlem: - Han vil spolere min folketingsvalgkamp

Efter Kaare Solhøj Dahles stævning af Philip Tietje i Facebook-sagen, er der nu et svarskrift på vej retur. Tietje og hans advokat vil have sagen afvist - og under alle omstændigheder en hurtig afklaring af hensyn til Tietjes valgkamp. Solhøj Dahle fastslår, at han er ligeglad med valgkampen.

Aabenraa: Kaare Solhøj Dahle og Philip Tietje, henholdvis tidligere og nuværende byrådsmedlem, er enige om én ting: Deres juridiske strid må gerne finde en hurtig løsning.

Dér hører enigheden så også op.

Solhøj Dahle har pudset den københavnske advokat Karoly Németh på venstremanden Philip Tietje, fordi han mener, at Tietje via falske Facebook-profiler har chikaneret ham. Det på trods af, at anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i august sidste år besluttede, at der ikke var grundlag for at rejse sigtelse mod Philip Tietje.

Tietje-lejren har modtaget en stævning - et anerkendelsessøgsmål, hvor Philip Tietje skal erkende, at han stod bag Facebook-profilerne - som man er ved at udarbejde et svar på.

- Der er ingen substans i sagen, som vi vil have afvist. Jeg har ikke gjort de ting. På det personlige plan må jeg sige, at jeg kun tror, det handler om, at han (Kaare Solhøj Dahle, red.) vil genere min folketingsvalgkamp. Han har haft rig mulighed for at indlede et søgsmål. Vi vil også opfordre retten til at behandle sagen hurtigt, siger Philip Tietje.